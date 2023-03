Tilburg krijgt nieuw hiphopfestival met Nederlandstalige artiesten in Spoorzone

TILBURG - Fans van het vertrokken hiphopfestival Woo Hah! kunnen aankomende zomer toch een plek in hun agenda vrijhouden. De Tilburgse dj Dirk Stolk komt met het Nederlandstalige hiphop-event Het Moment op de proppen. Dat moet op 29 juli losbarsten in de Spoorzone.

De organisatie van Het Moment belooft liveshows van bekende Nederlandse en Vlaamse hiphopartiesten en dj-sets van de ‘crème de la crème’. In de Spoorzone moeten drie podia verrijzen: twee met live-acts gedurende de dag en eentje met dj's uit de hiphop-scene. Rauw talent een kans geven is een van de pijlers van het festival. Stolk ziet de Spoorzone dan ook als het ‘meest rauwe stukje Tilburg’.

Het bekende hiphopfestival Woo Hah! begon in 2014 ook ooit in de Spoorzone. Eind vorig jaar werd bekendgemaakt dat het evenement verhuist van de Beekse Bergen naar Rotterdam en verdergaat onder de naam Rolling Loud. Fans van dat festival reageerden boos en teleurgesteld, maar kunnen zich dit jaar weer opmaken voor een nieuw hiphopfeest in de Spoorzone.

Rap uit de Benelux

‘We denken dat Nederland klaar is voor een festival dat zich richt op rap uit de Benelux’, schrijft Stolk in een persbericht. Hij ziet Tilburg als stad die, onder andere met Woo Hah!, een hiphopgeschiedenis opbouwde als een zeer geschikte locatie: ‘Acts die belangrijk zijn voor de vorming van het genre, op een plek waar het volgens ons thuishoort; in het hart van Brabant.’

Er zijn al vijftien artiesten bekend die komende zomer zullen aantreden. Headliners zijn Kevin, Mula B en Sticks. Maar ook Ares en ADF Samski komen naar de Spoorzone. Verder is er ruimte voor r&b met Kans, Dikke, Siggy & D1ns, Brunzyn en Quesswho. Omdat Het Moment juist ruimte wil geven aan jong talent zijn ook Skeer&Boos, Kid de Blits, Vegan Music en De Tuinhuis van de partij.

Eén dag

Hiphop-fans kunnen zich vanaf 23 maart registreren om een kaartje te kopen. Twee dagen later start de openbare verkoop. Andere artiesten die op het festival optreden worden later bekendgemaakt. Het Moment duurt, in tegenstelling tot Woo Hah!, maar één dag. Festivalgangers kunnen wel tot laat doorgaan: van 15.00 tot 02.00 uur.