Tilburg is terug als hiphopstad dankzij het Nederlandstalige festival Het Moment

Spoorpro­ject Rijen kan eindelijk verder: gemeente, Rijk en provincie delen de kosten

RIJEN - Het Rijk, de provincie en gemeente Gilze en Rijen hebben een akkoord bereikt over de plannen en verdeling van de kosten van de nieuwe spoorzone in Rijen. In totaal is de gemeente 16,2 miljoen euro kwijt voor het totale plan, met een onderdoorgang voor langzaam verkeer.