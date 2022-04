Tilburg is 213 jaar stad: ‘Zo’n dag is een momentum, we hebben genoeg om trots op te zijn’

Tilburg blies maandag op tweede paasdag 213 kaarsjes uit en kleurde feestelijk blauw-geel, maar van massaal wapperende stadsvlaggen was geen sprake. Niet uit onwil, maar uit onwetendheid. Reden temeer voor gemeente Tilburg om een nieuwe traditie te beginnen: jaarlijks vieren dat Tilburg op 18 april 1809 stadsrechten kreeg, met als aftrap een speurtocht naar 13 cadeaus in een herkenbaar gekleurde stad.

,,We hebben de kermisvlag, de carnavalsvlag, maar geen Tilburgse vlag. Er was nooit een reden om die vlag op te hangen. Maar nu, op de verjaardag van de stad, zie je ’m veel hangen en dat is best leuk om te zien”, zegt Nikkie Verlaan (40), die er met één van de 13 cadeaus vandoor ging: een groene mok met de tekst ‘unne echte kruik’ en een tegoedbon voor een taart.

,,We zaten eigenlijk nog aan het paasontbijt, toen de speurtips online kwamen. Ik ben toen naar boven gerend, heb snel mijn kleren aangetrokken en vond het cadeau uiteindelijk bij de Hasseltse kapel.” Of er een cadeau is dat Verlaan de jarige stad zelf cadeau zou willen doen? ,,Iets meer verdraagzaamheid, maar daar moet heel Tilburg in bijdragen, en meer groen in de stad!”

Volledig scherm Merijne met haar moeder Nikkie Verlaan, die één van de 13 cadeaus vond. © Zamire Willems

Een 18 april-plein

De zonovergoten lentedag zorgt voor een levendige stad vol fietsers en wandelaars, waarvan de meesten aangeven geen idee te hebben dat Tilburg jarig is. Het idee van een stad waar jaarlijks massaal de Tilburgse vlag uithangt, zien de meesten wel zitten. Maar dan moet er wel meer, beter en breder gecommuniceerd worden. ,,Als ze nu eens een plein het ‘18 april-plein’ noemen, dan komt er meer aandacht voor”, zegt Julia (71), die tot haar eigen hilariteit een dag eerder een vlaggenstokhouder weggaf, omdat ze er toch niks mee deed.

Quote Het is goed voor de saamhorig­heid, het samen ‘Tilburg zijn’ vieren Leonidas Pakos (49)

In een pittoreske straatje in hartje centrum wapperen een Tilburgse- en een Oekraïense vlag vredig naast elkaar. De schittering van de zon en een helderblauwe lucht zorgen voor een prachtig tafereel met zowel een feestelijke, als droevige lading. Als Leonidas Pakos (49) hoort dat het vandaag de verjaardag van Tilburg is, wisselt hij de uit steun uitgehangen Oekraïense vlag meteen om voor de Tilburgse: ,,Zo’n dag is een momentum! We hebben genoeg om trots op te zijn, zoals Willem II en Tilburg Trappers. Support your locals!”, zegt hij lachend, terwijl hij trots zijn blauw-geel retro shirt van Willem II toont.

Dat de gemeente met de verjaardag van de stad een nieuwe traditie inluidt, ziet hij wel zitten. ,,Het is goed voor de saamhorigheid, het samen ‘Tilburg zijn’ vieren. Een soort Koningsdag, maar dan noemen we het Willemsdag!”

Volledig scherm Gertjan Gras (l) en Leonidas Pakos hangen de Tilburgse vlag iedere dag uit. © Zamire Willems

Kleur in de straat

Dat de twee Tilburgse vlaggen het straatje opsieren, is overigens geen unicum. Ze hangen er elke dag en worden alleen vervangen voor de Nederlandse vlag en de carnavalsvlag. ,,Het geeft een beetje kleur in de straat, anders is het allemaal zo grauw”, zegt Gertjan Gras (55), de buurman van Pakos, die het leuk zou vinden als meer Tilburgers hierin zouden volgen. Over wat hij de jarige stad zelf zou willen schenken als verjaardagscadeau hoeft hij dan ook niet lang na te denken: ,,Meer kleur in de stad, zoals hangbakken aan lantaarnpalen met kleurrijke bloemen. En groen, veel meer groen!”