Tilburg gebruikt flexwoningen ook voor opvang statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne

Xander de Boer vierde jaarwisse­ling in Oekraïne met de mensen die hij thuis opving: ‘Onwerke­lijk’

TILBURG - Xander de Boer vierde de jaarwisseling in Lviv met Oekraïners die hij na het uitbreken van de oorlog thuis in Nederland had opgevangen. Hij hoopt er ook ooit een Oekraïense overwinning te vieren. ,,Dat kan al in 2023 zijn.”

10 januari