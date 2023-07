Tilburg controleert tijdens de kermis extra op illegale taxi’s: alleen chauffeurs met vignet toegestaan

indebuurt.nl Scoor je kermisout­fit op deze vintage sale in Tilburg

Roze Maandag en de rest van de Tilburgse Kermis betekent voor sommigen: zien en gezien worden. Hoe meer glitters en glamour, hoe beter! Zoek je nog een outfit? Wie weet vind je een ‘fit bij de vintage- en tweedehandspop-upsale van Petra Used and Vintage Clothing in Club Smederij.