Tientallen woningen bij Tempeliersweg in Haaren: de oude Tempeliershoeve wordt blikvanger nieuwe wijk

De dorpsquiz is geen gegaran­deer­de hit meer: ‘We slaan een jaartje over, zeggen veel mensen’

TILBURG - Een dik pakket aan vragen en opdrachten, de hele avond in de weer. Op veel plekken in Midden-Brabant lijkt het grootste enthousiasme voor de ooit zo populaire dorpsquiz verdwenen. In Hilvarenbeek zijn ze zelfs gestopt met hun dorpsquiz Kwistut. En toch blijven er ook succesnummers onder de quizzen. Waar zit dat in?