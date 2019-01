Tientallen relschoppers toegang geweigerd bij Willem II - NAC: ‘Kom maar niet naar Tilburg’

Na afloop van de streekderby in Breda in oktober braken rellen uit. De mobiele eenheid en de bereden politie werden ingezet om vechtende supporters uit elkaar te houden. Het geweld keerde zich daarna tegen de politie. Twee agenten raakten lichtgewond toen ze geslagen werden met kettingen en broekriemen.

‘Kom maar niet naar Tilburg’

Burgemeester Depla van Breda is het daar volkomen mee eens. ,,Een voetbalwedstrijd bezoeken moet leuk zijn. En maatregelen als buscombi’s, alcoholvrij bier of het weren van uitsupporters maken het er niet leuker op. Daarom maken we ons er hard voor dat je je welkom én veilig kunt voelen als je naar NAC gaat. Daarom geven we voetbalsupporters het vertrouwen waar dat kan, en treden we hard op tegen de mensen die dat vertrouwen beschamen. Zo zorgen we ervoor dat de goeden niet hoeven te lijden onder de kwaden.”