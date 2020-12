Tien jaar cel voor Tilburgse drugskoks met labs in Baarle-Nassau, Rijen en Zevenaar

Webwinkel voor drugs ontdekt in Tilburg, duizenden pillen en 30 kilo amfetamine in beslag genomen

28 november TILBURG - In een woning aan het Ketelhavenplein in Tilburg is donderdagmiddag een webwinkel voor drugs ontdekt. In totaal is 44 kilo harddrugs in beslag genomen. De politie heeft twee mannen aangehouden.