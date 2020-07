Tien dagen gegil voor deur van Harry, die vanaf balkon attractie Chaos bijna kan aanraken

En dan is de 453e kermis in Tilburg tóch van start: zwieren, zwaaien met hier en daar een mondkapje

16:48 TILBURG - De loeiharde kermismuziek van de attracties. De geur van oliebollen, churros en hamburgers die op vrijdagmiddag over de Paleisring walmt. Sommige dingen veranderen niet. Even na 15 uur begint de kermis in Tilburg, editie 453. Een editie met hier en daar een mondkapje.