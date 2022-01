The Voice-schandaal past in groter plaatje volgens deze Tilburgse emancipatie-expert

Huurprij­zen vrije sector hoger dan ooit, maar in Tilburg daalt het juist

TILBURG - De prijs voor een huurwoning in de vrije sector is door heel het land fors gestegen, behalve in Tilburg en Nijmegen. Daar nam de prijs juist af. In Nijmegen met 0,7 procent en in Tilburg zelfs met 4,3 procent. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius.

20 januari