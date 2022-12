Texaco-pomp in Goirle op de wip: plan voor appartementen aan Tilburgseweg

Met video Huwelijks­aan­zoek in De Pont: ‘Zij is mijn meisje van goud’

TILBURG - Een bijzonder moment in museum De Pont donderdagavond. Performer Renate Engelen wordt ten huwelijk gevraagd. Bruidegom Jorn van Trier: ,,Het was een mooi jaar en dit is ook weer een mooie stap.”

1 december