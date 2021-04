Terwijl jij dit leest, geniet Kelly uit Tilburg van een testvakantie in Griekenland: ‘Word er bijna emotioneel van’

Driving Dinner door Tilburg en omgeving mag toch weer doorgaan, burgemees­ters knijpen oogje toe

10 april TILBURG - Het Driving Dinner langs vijf horecabedrijven in Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle mag toch doorgaan. De vier burgemeesters hebben laten weten dat het een evenement is en dat ze daarom geen vergunning af kunnen geven. Toch knijpen ze hier een oogje dicht. ,,We hebben oog voor de ‘behoefte aan sociale contacten en voor de ondernemers’, laat de woordvoerster van Mark van Stappershoef weten, burgemeester van Goirle.