TenneT mag koppelstation bij Oirschot bouwen, klagers wonen te ver weg, vindt rechter

Verdwijnt Peerke echt uit het Wilhelmina­park? Rechter tempert verwachtin­gen: ‘We hebben een hobbel te pakken’

BREDA/TILBURG – Of het beeld van Peerke Donders wel of niet in het Wilhelminapark in Tilburg mag blijven staan? ,,Niet tegen alle besluiten is bezwaar mogelijk. Ik neem bijvoorbeeld ook het besluit om koffie te nemen”, gaf de rechter een schot voor de boeg.