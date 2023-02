Temperatuur in Tilburgse sporthallen en zwembaden met 1 graad omlaag

Na de aardbeving serveren Dalla en Ramadan Syrische maaltijden in Tilburg: ‘Als ik thuis zit en tv kijk, moet ik huilen’

TILBURG - Terwijl ze hun telefoons nauwlettend in de gaten houden, serveren ze in Het Ronde Tafelhuis in Tilburg maaltijden uit hun geboorteland Syrië. Familie van vrijwilligers Dalla Alessa en Ramadan Ali wonen in het door de aardbeving getroffen gebied. ,,De mensen hebben het heel moeilijk.”

7 februari