Teleurstellende taxaties kunnen de dag niet verpesten: ‘Het is dan wel niks waard, maar ik hou het toch’

HC Tilburg wervelt in burenruzie: ‘Dat Push boven ons stond, zat ons niet lekker’

In Breda bleef de Brabantse derby tussen Push en HC Tilburg eerder dit seizoen spannend tot de laatste seconde. Het verschil in de burenruzie op de Oude Warande was na één kwart al onoverbrugbaar. Dat Push hoger op de ranglijst stond, zorgde voor extra motivatie: 5-1.