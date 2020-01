Teamgenoten OVC’26 eren overleden Manon Soontiëns: ‘Ze is voor altijd onze nummer 8'

Column Red het ‘lelijke’ Blauwe Gebouw in de Spoorzone van de sloop

10:37 Wat is het lelijkste gebouw van de stad? Zou zomaar een vraag kunnen zijn, straks, in de LocHal. Daar wordt vanavond de Grootste Pubquiz van Tilburg gehouden. We verdedigen onze titel, en onze hersenpannen koken over van de gestampte feitjes.