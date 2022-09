Te weinig schuim bij Fire-Up om te voorkomen dat van broei brand kwam: onderzoek klaar in Oisterwijk

Ook volop aandacht voor de kleintjes bij muziek- en dansaanbod: ‘Billen in het water, voeten omhoog!’

TILBURG - Tussen ‘dance battle performances’, masterclasses in rap, live optredens van theater-, dans- en muziekgroepen, is er in het rijke aanbod van dans- en muziekschool Factorium in Tilburg ook een programma voor dreumes- peuter- en kleuterkunst. ‘Visjes, visjes, visjes in de kom’ klinkt het daarom ook tijdens het Factorium-festival.

12 september