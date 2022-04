Te veel slagroom in de taart en te weinig erop? Oei, minpunten....

TILBURG - Veel vmbo-leerlingen hebben de praktijkexamens achter de rug. Bij De Rooi Pannen in Tilburg komt ook het einde in zicht. Gisteren bakte Rico daar zijn examentaart. ‘Krijgt u hem mee op de fiets?’

Na twee uur werken, staat hij klaar: een keurige slagroomtaart in een nette banketbakkersdoos. Toch is Rico de Beer (17) niet helemaal tevreden. ‘Kijk maar’, zegt hij. ‘De taart is niet goed afgewerkt. Ik had te weinig slagroom om te decoreren. De slagroom zat allemaal al in de taart.’ Worden dat minpunten? ‘Zeker weten.’

Minpunten of niet, het vmbo-praktijkexamen bakkerij zit erop voor Rico. Op naar het volgende praktijkexamen bij De Rooi Pannen in Tilburg. Als het goed is, hebben Rico en zijn klasgenoten vóór de meivakantie alle praktijkexamens afgerond. Officieel zijn het de schoolpraktijkexamens en die krijgen normaal gesproken een vervolg: de landelijke praktijkexamens.

Drie periodes

,,Maar die examens zijn er dit jaar niet”, vertelt Ron van der Schoot, adjunct directeur vmbo. De reden ligt bij corona. Corona maakt ook dat er opnieuw versoepelingen zijn: leerlingen mogen hun schriftelijk examen straks spreiden over drie periodes, ze hebben recht op een extra herkansing en ze mogen een onvoldoende voor een vak wegstrepen (behalve voor een kernvak als Nederlands).

Vandaag krijgt Rico nog niet te horen of zijn taart in orde was. ,,Eerst doen alle leerlingen hun examen”, zegt docent Lafdil Bouharrou. ,,Daarna bepalen we de norm.” De hoeveelheid slagroom óp de taart, zal zeker een rol spelen bij de beoordeling. ,,We letten op alles. Hoe leerlingen een ei opkloppen, hoe ze het werk inplannen, hoe ze opruimen. Noem maar op.”

Invetten als eerste’

Ook ‘de taartvorm invetten’ komt heel precies. Rico: ,,Invetten doe je als eerste, daarna ga je pas verder.” Hij begrijpt dat wel: ,,De volgorde moet logisch zijn, zodat je snel kunt werken.” Aandacht voor duurzaamheid, dat snapt hij ook. ,,De kraan niet te lang open laten staan. Geen grondstoffen verspillen. Dat is goed.”

Snelheid en duurzaamheid ziet hij terug in de praktijk, bij zijn werk. ,,Ik sta in de keuken van een restaurant. Daar wordt ook op die dingen gehamerd.” Taarten bakken doet hij daar niet. En dat vindt hij niet erg. ,,Eten maken, vind ik veel leuker. Maar thuis doe ik het bijna nooit. Heel af en toe. Als mijn moeder het lief vraagt.”

‘Werken in toprestaurant’

Als Rico slaagt, blijft hij bij De Rooi Pannen hangen. Hij gaat de mbo-opleiding tot zelfstandig werkend kok volgen. ,,Het liefst ga ik daarna verder leren. Een master halen in België of Frankrijk. Dan kan ik in een toprestaurant gaan werken. Een eigen restaurant, dat lijkt me ook mooi.”

Maar eerst het leerwerk voor het schriftelijk examen na de meivakantie. ,,Wiskunde en economie, vind ik lastig. Ik ga er veel voor doen.” De versoepelingen zorgen voor minder stress. ,,Je mag een uitglijer maken. Dan streep je een vak weg. Van de andere kant zijn de versoepelingen niet handig. Als je je minder druk maakt, ga je misschien ook minder leren.”

Tot slot. De vraag ligt voor de hand. Vanavond taart bij de familie De Beer? Om het afronden van het ‘bakkersexamen’ te vieren? ,,Nee, zegt Rico. ,,Alles wat we maken, blijft hier. Het wordt verkocht in de winkel of we delen het uit.” Docent Bouharrou: ,,Maar deze keer hebben we een ander idee.” Rico: ,,Krijgt u hem mee op de fiets?”