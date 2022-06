Te paard op bedevaart vanuit Biezenmortel naar Santiago: ‘Kleren wassen we wel ergens in de rivier’

,,De verhalen van mijn zoon maakte me zo enthousiast dat ik de tocht op mijn bucketlist heb gezet", zegt Hank Mensink. ,,Aangezien we alle drie graag en veel paardrijden, was het een optelsom om het op deze manier te doen. ,,Wij rijden altijd in westernstijl, dus met hoed, westernlaarzen en cowboyzadels. Hier komt een minimale bepakking bij, amper zes kilo per paard. Onderweg gaan we wildkamperen of we proberen onderdak te vinden op de route.”