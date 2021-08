Te hard over de Letschertweg: justitie deelt 12.897 bonnen uit. Bestuurders Baarle-Chaam ‘leren’ wel van trajectcontrole

Floor Verhoeven (27) uit Oisterwijk is wereldkam­pi­oen dobbervis­sen: 138 vissen in 2 dagen

23 augustus Floor Verhoeven slaagde er afgelopen weekend in om wereldkampioen dobbervissen voor dames te worden. De geboren Oisterwijkse, die nu in Zurich woont, haalde in twee dagen tijd 138 vissen boven water. ,,Druk doet niet zoveel met me.”