Tandarts met een eigen praktijk sterft uit, ook in Diessen: ‘Maar dit is prima rendabel te houden’

met video + update Chinook van jaar oud maakt voorzorgs­lan­ding in Hilvaren­beek, na reparatie weer naar basis gevlogen

HILVARENBEEK - Een Chinook-helikopter van de Luchtmacht heeft maandagavond een voorzorgslanding gemaakt aan het Nestven, in het buitengebied van Hilvarenbeek. Niemand raakte daarbij gewond. Dinsdag repareerde de technische dienst bij daglicht de helikopter, die pas een jaar oud is. Het toestel is daarna terug naar de vliegbasis Gilze-Rijen gevlogen.

20 december