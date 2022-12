Supporters Willem II zamelen speelgoed in voor Tilburgse Speelgoedbank: ‘Mooi moment rond Sinterklaas’

Tilburgse ‘broodbank’ bezwijkt bijna onder gulle hulpsinter­kla­zen: ‘Pieten hebben kramp in de vingers van het inpakken’

TILBURG - Dat Tilburgse hulpsinterklazen cadeaus zouden doneren voor gezinnen die het wat minder hebben, had Hülya Özdemir wel verwacht. ,,Maar het is helemaal uit de hand gelopen.” De Tilburgse stichting BroodNodig is overspoeld met geschenkjes.

2 december