Supporters van Willem II zijn nu al klaar voor promotie: ‘Ik denk dat we kampioen worden’

Liever geen worsten­brood­je bij de natuurbe­graaf­plaats Esbeek, zelf geplukte bloemen zeer welkom

ESBEEK - Met nog eens achttien hectare bos extra is de natuurbegraafplaats in Esbeek bijna verdubbeld in omvang sinds de start nu zes jaar geleden. Niet om daar mensen te kunnen begraven. Het wordt onderdeel van een ‘stille schil’ rondom alle graven. ,,Natuurbescherming staat voor ons op de eerste plaats.”

25 juni