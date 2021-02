Stukafest maakt cultuur dit jaar weer bereikbaar voor studenten: ‘Artiesten showcasen is het belangrijkste doel’

,,Wat ik het allerbeste vind aan Tilburg is de trein terug naar Breda. Sorry Tilburg, ik houd van je.’’ Af en toe lacht de presentator van de livestream van Stukafest Tilburg zelf om zijn eigen presentatiekunsten. Hij weet tussen de optredens de sfeer er goed in te houden. Maar naast de relaxte sfeer die in de lucht hangt, is er ook een klein beetje verdriet: ,,Normaal spring je lekker op de fiets, kom je overal binnen, mag je kijken in alle huizen hoe de studenten leven en mag je zelfs hun afwas doen. Ik hoop dat het gauw weer kan.’’