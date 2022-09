Studenten houden de naam van de ‘hunkerbunker’ hoog

Beheerder parkeerga­ra­ge Tilburg mishandeld door man (40) en vrouw (32) die wilden overnach­ten

TILBURG - De beheerder van een parkeergarage in Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld door een 40-jarige man en een 32-jarige vrouw. Het tweetal wilde de garage in de straat Achter de Heuvel niet verlaten. Ze zijn door de politie aangehouden.

