Stroomstoring legde bruggen en sluizen twee uur lam

‘Makelaar’ verhuurde niet-bestaande huizen in Breda, slachtof­fers dakloos

BREDA - Jeroen E. deed zich voor als makelaar, deed rondleidingen, stelde huurcontracten op en inde van acht woningzoekenden duizenden euro's voorschot en huurpenningen. Terwijl er helemaal geen huis beschikbaar was in Breda. In de rechtbank bood hij uitgebreid zijn excuses aan. ,,Ik heb kennelijk een knop omgezet want ik herinner me maar twee mensen.”

10 mei