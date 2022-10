Strijden voor projecten die zorgen voor een mooiere toekomst voor de jeugd

met video Jong meisje op fiets aangereden in Kaatsheu­vel, automobi­list later opgepakt

KAATSHEUVEL - Een jong meisje is dinsdagmiddag in Kaatsheuvel aangereden door een auto. De automobilist is vervolgens doorgereden en kon later worden aangehouden, mogelijk was er alcohol in het spel. Het minderjarige slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

4 oktober