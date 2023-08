Strijd van trappisten Koningshoeven tegen Festival Karnaval strandt weer bij de rechter

Man bewuste­loos geslagen in centrum Tilburg, verdachte (27) aangehou­den

TILBURG - Een 27-jarige man uit Tilburg is zaterdagochtend vroeg aangehouden. Hij had rond 04.30 uur iemand bewusteloos geslagen op de Heuvel in Tilburg. Het slachtoffer, een 25-jarige man uit dezelfde plaats, werd bewusteloos achtergelaten.