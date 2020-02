Strijd tegen drugsindustrie winnen? ‘Criminelen hebben het volgende verdienmodel al klaar’

Week na een ‘cursus alcohol en geweld’ slaat P. hotelpor­tier in elkaar: ‘ik had echt veel gedronken’

17 februari TILBURG - Een week nadat de verdachte een cursus van justitie over de combinatie alcohol en geweld heeft gevolgd, gaat het weer fout. Eind 2017 slaat S.P. (24) samen met een vriend de bewaker van het City Hotel in Tilburg helemaal in elkaar. Of de verdachte dan niets heeft geleerd, wil de politierechter in Breda weten. ,,Ik kan me echt niets herinneren van die avond. Ik had echt heel veel gedronken.”