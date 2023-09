indebuurt.nl Deze winkel verhuist van Station Tilburg naar een andere plek in de stad

Zijn je sneakers flink vies geworden? Refurbkicks to the rescue! Tot voor kort kon je binnenwippen bij de winkel in Station Tilburg om je schoenen te laten schoonmaken. Vanaf 11 september opent de winkel en het schoonmaakstation op een andere plek in Tilburg.