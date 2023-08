Straf voor Willem II-supporter na rellen: ‘Het ziet er wat ongelukkig uit, maar ik heb hem niet mishandeld’

Tilburgs filmfesti­val strikt Dick Maas in aanloop naar tweede editie: ‘Meer optredens en films’

TILBURG - Van de bekende regisseur Dick Maas, gitarist Alain Johannes tot Simone Walraven die komt vertellen over de documentaire The Story of Countdown. Tijdens de tweede editie (1 tot 3 september) breidt het Music Film Festival in Tilburg flink uit.