‘Stop benoeming Wim van de Donk als voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei’, vereniging Sinti schrijft open brief

De oud-commissaris van de Koningin en Koning in Brabant hield op 24 november 2018 een speech tijdens het lustrumprogramma van het Comité 4 en 5 mei waar Sabina Achterbergh, de verenigingsvoorzitter, ook aanwezig was. Na afloop ging ze het gesprek aan met Van de Donk. Volgens haar gaf hij in dat gesprek onder andere aan last te hebben van de woonwagengemeenschap en zouden de groepen al ruim 200 jaar voor overlast zorgen in Nederland.