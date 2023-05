Stoere Kerels | ‘Willem II moet oppassen dat het niet Roda JC achterna gaat’

Willem II levert wéér niet als het moet en krijgt dus precies wat het verdient

Na een seizoen vol chagrijn, noodgrepen en frustraties was er voor Willem II nog een sprankje hoop op promotie. Wat volgde was een beschamende uitschakeling door VVV-Venlo, in de allereerste ronde van de play-offs. Een enorme oplawaai voor de ploeg van trainer Reinier Robbemond, maar ook eentje die (gezien het hele seizoen) nauwelijks onterecht of onverwacht genoemd kan worden.