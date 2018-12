Steven Brunswijk en Guido Weijers over ‘de grenzen van de grap’ in documentaire PowNed

Prinses carnaval komt er in Tilburg aan, obstakels worden uit de weg geruimd

6:30 TILBURG - Over hoeveel jaar gaat in Tilburg een prinses voorop in het carnaval? Wanneer heeft Kruikenstad ook vrouwen in de Raad van Elf? ,,Ik durf het niet te zeggen”, zegt Freek Verhaaf, voorzitter van de Carnavalsstichting Tilburg (CST). ,,Over één jaar? Dat lijkt me ambitieus. Over vijf? Ik weet het niet.”