Stenen gegooid naar trein tussen Tilburg en Eindhoven, treinverkeer ligt even stil

Minder sociale controle zorgt voor criminali­teit in buitenge­bied: ‘We willen bewoners en bedrijven helpen weerbaar­der te worden’

ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU/GILZE EN RIJEN - In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit in het buitengebied voeren de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen samen campagne. Het is de bedoeling bewoners en bedrijven ‘bewust te maken van hun kwetsbaarheid’.