Stel uit Oisterwijk geeft vakantiehuisje aan Oekraïners: ‘Dan maar met de camper eropuit’

Rechtbank mild na heftig ongeval met motorscoo­ter

TILBURG - Een 30-jarige Tilburger reed met 108 kilometer per uur in de stad waar 30 is toegestaan. Zonder rijbewijs. Zijn vriendin, achterop de scooter, raakte zwaar gewond. Hij komt er vanaf met een taakstraf van zestig uur en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden.

25 maart