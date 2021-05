Stel in bijstand heeft ook huis in Turkije: Tilburg eist ruim 133.400 euro terug

Supermarkt­ke­ten Spar wil twee ‘ci­ty-vestigin­gen’ openen: aan Stekelen­burg­plein en Nieuwland­straat

21 mei TILBURG - Supermarktketen Spar wil twee vestigingen van ‘Spar City’- kleinere 'gemakswinkels’ - openen aan de Nieuwlandstraat en aan het Burgemeester Stekelenburgplein. Althans: dat is de bedoeling. ,,We zijn op die locaties in onderhandeling, er is nog niets definitief", laat een woordvoerder van de keten weten.