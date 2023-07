Steeds groter en steeds activistischer, Roze Maandag van start met drukbezochte Pride Walk

Na vier inbraken zijn studenten in huis pure nood, zegt Tilburgse tegen de rechter: ‘Ik ben altijd bang’

BREDA/TILBURG - Uit angst laat een Tilburgse vrouw vier huisgenootjes bij haar wonen. Na vier inbraken in haar huis in de wijk Stokhasselt durft ze niet meer alleen te slapen. Ze vecht een dwangsom van de gemeente aan bij de bestuursrechter in Breda.