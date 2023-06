Starters kunnen voorrang krijgen bij nieuwbouwproject Erve Solms in Oirschot

Zwemmen aan de Vijverlaan: een lot uit de loterij!

TILBURG - Zwemmen! Of beter: grátis zwemmen! Het kán binnenkort weer in Tilburg! Eindelijk! Het had wat blote voeten in de aarde, maar ik ben eruit. Het is de vijver bij Boerke Mutsaers geworden. Ze weten het daar nog niet, maar daar komt snel verandering in. Zeker als de eerste dagjesmensen zich melden.