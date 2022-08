Staking NS in Tilburg: Oekraïners kunnen documenten niet ophalen, Poolse vrouw dreigt vlucht te missen

Rechter: drijvende terrassen Piushaven mogen ondanks overlast blijven, maar parasols moeten dicht

TILBURG - Vijf omwonenden klagen bij de rechter over de drijvende terrassen van de Stadsbrouwerij en Boot013 in de Piushaven. Maar van de rechter mogen de pontons blijven liggen. Wel moeten parasols dicht als de zaak gesloten is.

26 augustus