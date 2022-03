Stadsstrand op zijn Tilburgs: bouwput leent zich prima als terras

Het is even voor elven in de ochtend als eigenaar Sander van Ham doodgemoedereerd een bouwhek aan de kant schuift en het terrasje begint op te stellen. Als het leven je citroenen geeft, maak er dan limonade van.



Sinds oktober wordt er aan de weg gewerkt en nee, Van Ham heeft er niks over te klagen. ,,Positief blijven. En in goed overleg met de bouwers kunnen we er gewoon een terras neerzetten. Eind mei zijn ze op dit stukje klaar begrijp ik.”



De straat ligt open voor een flinke ingreep, de Willem II-straat gaat in twee delen op de schop. De andere helft - tussen de Tuinstraat en Heuvelstraat - werd al onder handen genomen. Dat deed bij verschillende ondernemers daar flink pijn. Het werk begon in juni en de straat oogde in de voor winkeliers belangrijke decembermaand nog altijd als een bouwput. Inmiddels ligt dat deel weer dicht.