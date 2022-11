St. Willibrordus gaat na 125 jaar verder zonder harmonie in Diessen

Twee familiele­den op woonwagen­kamp raken gewond bij steekpar­tij: een man opgepakt

TILBURG - Bij een ruzie op het woonwagenkamp aan de Reitse Hoevenstraat in Tilburg zijn zondagochtend twee mannen gewond geraakt. Een van de mannen liep bij de vechtpartij een steekwond op en de andere een hondenbeet. Een van hen is na behandeling in het ziekenhuis aangehouden.

13 november