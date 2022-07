Sportief afzien bij Blubberrun Haghorst

Ga er maar eens aanstaan: bij bijna dertig graden 8 kilometer lopen en onderweg nog eens 41 obstakels tegenkomen. Dat was in Haghorst zondag toch de formule van de vijfde EDN’56 Blubberrun.

Sportief afzien door zo’n kleine 600 deelnemers verdeeld over 17 jeugdteams en 103 teams volwassenen in de categorie sportief en recreatief. Zij gingen allen de uitdaging aan om klimmend, door de modder kruipend, zwemmend en hard lopend de obstakels verspreid door de kern Haghorst te overwinnen.

En dat dat een pittige opdracht voor de deelnemers was, wordt bevestigd Guus Hems uit Middelbeers. Samen met zijn vriendenclub Beers United komt hij na binnenkomst op Sportpark De Haan op adem in één van de met koel water gevulde whirlpools. “Het was zwaarder dan verwacht. Vooral in het begin was het erg vermoeiend. Toch vonden we het allemaal een superevenement en zouden we zo weer een ronde willen doen.” Het team legde het parcours overigens in 1 uur en 21 minuten af. Niet snel genoeg voor de eerste prijs maar toch geen gekke tijd.

Volledig scherm Sportief afzien tijdens de Blubberrun in Haghorst © Jeroen Verhelst

Het evenement kan los van de sponsoren die obstakels verzorgen alleen doorgaan door de inzet van ruim 100 vrijwilligers. Twee daarvan zijn Daphne Donkers en vriendin Fleur van der Heijden. Zittend in een tuinstoel en ontspannen wachtend op deelnemers bij hun onderdeel de evenwichtsbalk en blubberbak vertellen zij waarom ze graag meehelpen. “Het is gezellig om te doen. We lachen lekker als we de deelnemers hier bezig zien. En vanavond naar het feest en morgen natuurlijk ook weer mee opruimen “, aldus Daphne.

Medeorganisator van de Blubberrun Niek van Gestel is blij dat dit jaar de Blubberrun weer gewoon kon doorgaan. Vanwege corona was de laatste editie in 2019. “We konden nu eindelijk weer draaien en dat met dit mooie weer. We hadden het verdiend of het was ons gegund. Het volgend jaar zijn wij op de eerste zondag van de schoolvakantie weer van de partij.”

Uitslagen Blubberrun: Jeugdteams: 1. De Teleblubbies – 1:24:42 2. De Chillers – 1:27:56 3.Pink Chickens – 1:35:44 Volwassenen sportief: 1. Thinks they are 20 – 1:12:38 2. Divo Duurzaam – 1:12:56 3. Broeders van den Brand - 1:13:39 Volwassenen recreatief: 1. Koezicht - 1:21:00 2. De Nozems - 1:32:38 3. R&B - 1:34:47