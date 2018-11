Spookrijder aangehouden na dollemansrit door Tilburg

Update Wilde achtervol­ging over Ringbaan West in Tilburg: agenten rammen auto en sleuren 32-jarige bestuurder naar buiten

29 november TILBURG - Na een wilde achtervolging over de Ringbaan West in Tilburg is donderdag een 32-jarige man uit België opgepakt. De bestuurder van de vluchtende auto is via ingeslagen ruiten uit zijn auto gesleurd en opgepakt.