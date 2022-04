Speeltuin Haghorst kan veel beter, vindt de buurt

,,Het speeltuintje is erg karig, kaal en voorziet niet in de wensen van de bewoners van Haghorst. Helaas wordt het speeltuintje daarom niet of nauwelijks gebruikt. In onze wijk wonen relatief veel jonge kinderen, er is het afgelopen jaar een groot aantal kinderen geboren, en er komen er het komend jaar nog een aantal aan. Wij zouden als buurtvereniging graag zien dat het speeltuintje meer gebruikt zou gaan worden door de kinderen uit Haghorst”, aldus Grard Blankers in het schrijven aan de gemeente.