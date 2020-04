Spandoek voor politiebureau in Tilburg: ‘Hier werken de helden die ondanks het virus gewoon staan te flitsen’

Onze drone vliegt vrijdag over Tilburg: welke boodschap laat jij zien?

11:00 Het Brabants Dagblad laat samen met #NLblijftthuis vrijdag een drone over Tilburg vliegen. Tientallen Tilburgers hebben gehoor gegeven aan de oproep om een boodschap te maken over de corona-crisis. Niet door zelf de straat op te gaan, maar door iets te maken wat vanuit de lucht zichtbaar is.