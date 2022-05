SP hekelt investering van miljoen in ‘gastvrijere’ Tilburgse parkeergarages. ‘Verkoop ze aan exploitant’

Ongeveer de helft van De Weverij-bewoners kan in parkeerga­ra­ge terecht: ‘Bij meer gegadigden wordt het loten’

TILBURG - De toekomstige bewoners van de 170 huurappartementen van het nieuwbouwcomplex De Weverij krijgen 84 abonnementen om te parkeren in de parkeergarages in de buurt. Als er meer gegadigden zijn dan parkeerplaatsen, zal er geloot worden. Dat laat het Tilburgse college van B en W weten over de ‘parkeer-commotie' die ontstond onder huurders.

18 mei