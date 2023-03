Soms zouden vrijwilligers van De Kindertelefoon door de hoorn willen kruípen, zo graag willen ze helpen

Tweede klasse D Gilze stunt en laat kampioens­kan­sen TSC slinken: ‘Gat nu misschien wel iets te groot’

In de achtervolging op de koppositie is TSC hard onderuit gegaan op het eigen sportpark De Warande. De opmars van Gilze in 2023 kreeg een spectaculair vervolg in Oosterhout. De kampioenskandidaat werd met 2-6 opzij gezet, die teleurgesteld afdroop. ,,Het kampioenschap? Daar gaan we nu niet meer vanuit.”