Solange (33) is getekend voor het leven door vuurwerkbom tijdens rellen in Tilburg: ‘Ik durf er niet meer te slapen’

Nieuwe basis­school Willem­sPoort kan niet langer wachten en start in noodunits

14 februari TILBURG - Kindcentrum WillemsPoort, dat wordt de naam van de nieuwe basisschool die in augustus de deuren opent bij woonwijk Willemsbuiten in Tilburg-Zuid. Omdat het toekomstige schoolgebouw bij de Willem II Kazerne dan nog niet klaar is, gaat WillemsPoort van start in een noodvoorziening.