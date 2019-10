Snuivende honden en weerkaatsende grondlagen lossen het raadsel in Drunense Duinen niet op

‘Nieuw schoolge­bouw voor Doelakkers in Hilvaren­beek op de lange baan’

8:35 HILVARENBEEK - Hilvarenbeek moet de bouw van een nieuwe school voor De Doelakkers uitstellen tot er sprake is van een ‘financieel gunstiger klimaat’. Dat is een van de voorstellen die het Beekse college doet om de tekorten in de meerjarenbegroting te dekken. De ontwikkeling van een nieuw gebouw voor basisschool St. Jozef in Haghorst moet wél doorgang vinden.